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Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye: Ekonomiyi liralaştıracaksan Londra’da ne işin var?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra ziyareti ile ilgili, "(Ekonomiyi) Liralaştıracaksan, Londra’da ne işin var kardeşim senin?
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye: Ekonomiyi liralaştıracaksan Londra’da ne işin var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra ziyareti ile ilgili, "(Ekonomiyi) Liralaştıracaksan, Londra’da ne işin var kardeşim senin? Liralaştıracağız diyor, kendi vatandaşından dolarla borçlanıyor. TL ile değil, dolarla borçlanıyorsun. Borç para aldılar getirdiler, yatırım yaptılar kaça yaptıklarını bilmiyoruz; yol, köprü geçerken hala dolar, Euro üzerinden para ödüyoruz." dedi.

TV 5’te “Kulis Ankara” programında konuşan Kılıçdaroğlu, Bakan Nebati'nin Londra ziyareti konusunda, “Niye Londra’ya gitti? Para dilenmeye değil mi? Türkiye böyle bir yönetimi hak ediyor mu?” dedi.

Elektrik zammına ve halka etkisine de değinen Kılıçdaroğlu, "Orta sınıfı yok ettiler. Esnafa bakın. Elektrik faturalarını artık vitrine koyuyor. Vatandaş artık cesaretli olmaya bizim verdiğimiz mücadeleler sonunda başladı. Hani derler ya bıçak kemiğe dayandı" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti lideri olarak 12 Şubat’ta yapacakları toplantı için de “Altı lideri buluşturan da demokrasi talebidir. Daha iyi yönetilen Türkiye talebidir” diye konuştu.

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