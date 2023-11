Kilitkayalı: Pes etmeden yarışmaya devam edeceğim

Şarkıcı Demet Akalın, katıldığı bir televizyon programında ülkemizi MasterChef Türkiye’de temsil eden Tanya Kilitkayalı’nın konuşması ile dalga geçmesi üzerine Kilityakalı’dan bir açıklama geldi.

Kilitkayalı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, kendisine destek çıkan herkese teşekkür etti.

Kilitkayalı’nın paylaşımı şöyle:

“Teşekkür ederim hepiniz iyiki varsınız. Hepinize yanımda olduğunuz ve her zaman bana destek çıktığınız için çok teşekkür ederim. En fazla da beni bu şekilde yetiştiren canım aileme anneme, babama teşekkür ederim. Bu yarışmaya geliş sebebim her zaman Kıbrıs’ı ve kültürümüzü daha çok duyurmak yansıtmak için olmuştur. Tabi ki hedefim önce o ceketi giyebilmek ardından kupayı sizlere getirebilmek. Bu yolda her zaman yorumlara, sövme sayma, eleştirilere karşı saygı duymuşumdur. Ama Demet Akalın’ın programda benim ‘’bilmem’’ dediğim anı alay ederek, dalga geçerek konuşması çok ağırıma gitmiştir. Bazı kişilerin sürekli ülkemize gelip konser verip, ekmek yediği yerin kültürünü bilmemeleri çok üzücü. Bizlerin çok karşılaştığı ve her zaman yakındığımız bir konu olmuştur konuşmamızın dalga geçilmesi. Şefler, yapımcılar ve bizim programımızdaki herkes bana saygı ve sevgiyle yaklaşıp şeflerin konuşmamızı ve bizi çok sevdiği için arada öyle yaptıkları konuşma ile demet hanımın dalga geçerek konuşması arasında fazlaca fark vardır. Kendisi gelen tepkilerden sonra dalga geçmediğini olayın öyle olmadığını savunmuştur. Ben aradaki farkı bildiğim ve gördüğüm için saygı duyuyorum. Amacım kesinlikle bir olay veya milli bir mesele çıkarmak değil. Amacım başkalarına yapılmayan bu dalga geçerek konuşmaların artık bize de yapılmamasını sağlamak ve konuşmamızın bu şekilde olduğunu, kültürümüzün bu şekilde olduğunu hatırlatmaktır. Hepinize bana saygı duyup beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Sonuna kadar pes etmeden burada yarışmaya çalışıp ülkeye daha da gururlu bir şekilde dönmek için çabalaycam. Yanımda olan herkesi seviyorum”