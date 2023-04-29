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Kim’in kız kardeşi Biden’a hakaret yağdırdı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore ile ABD'nin nükleer planının "ciddi tehlike" doğuracağını belirterek ABD Başkanı Biden hakkında hakaret dolu ifadeler kullandı.
Kim’in kız kardeşi Biden’a hakaret yağdırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD ile Güney arasında imzalanan, Kuzey’in tehditlerine karşı nükleer caydırıcılık çabalarını destekleyen “Washington Deklarasyonu”nu kınayarak müttefiklerin planının “ciddi tehlike”yle sonuçlanacağını söyledi.

Yonhap’ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) bildirdiği habere göre, Kuzey, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un ABD ziyaretinde, Kuzey Kore’yi komşusuna saldırmaktan caydırmak amacıyla Seul ile Washington arasında imzalanan “Washington Deklarasyonu”na ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı. Kim, anlaşmanın Kuzey’e karşı “en düşmanca ve saldırgan eylem iradesini” yansıttığını ve “sadece Kuzeydoğu Asya’nın ve dünyanın barış ve güvenliğinin daha ciddi tehlikeye atacağını” ifade etti.

Aynı zamanda Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcılığını yürüten Kim, güvenlik ortamındaki değişikliğin Kuzey’i “daha kararlı adımlar”la harekete geçireceği konusunda uyardı. ABD ile Güney ittifakını “düşman” olarak tanımlayan Kim, ittifakın Kore Yarımadası çevresindeki nükleer varlığı güçlendirmeleri halinde Kuzey’in “meşru müdafaa hakkını onlarla doğru orantılı” kullanacağını belirtti.

‘GÜNEY KORE LİDERİ BİR APTAL’

Kim, ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’ye veya müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının, Kuzey’deki rejimin sona ermesiyle sonuçlanacağı yönündeki uyarısını, “bunak kişinin saçma sapan sözleri” şeklinde değerlendirdi.

Yoon’u ise “beceriksizliğiyle güvenliği krize iten bir aptal” olarak nitelendiren Kim, “ABD ile Güney Kore’nin boş hayali bundan böyle daha sert yanıt bulacak” dedi.

Güney Kore’nin Koreler arası ilişkilerden sorumlu Birleştirme Bakanlığı, Kim’in sözlerini “aşırı zorlama” şeklinde nitelendirerek kınadı.

27 Nisan’da Biden ve Yoon arasında Washington’da imzalanan deklarasyonda, Güney Kore’nin, ABD’nin genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerine tam güven duyduğu ve nükleer caydırıcılığına kalıcı olarak bel bağlamasının önemini, gerekliliğini ve faydasını kabul ettiği vurgulanmıştı.

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