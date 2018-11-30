Kişmir: Ayşegül Baybars Kadri basın emekçilerinden özür dilemeli

Basın-Sen'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Değerli Basın Emekçileri;

Bundan kısa bir süre önce yaptığımız basın açıklaması ile özellikle hükümet yetkililerinin, basın emekçilerine yönelik üslubunu eleştirmiş ve bu konuda makamlarına yakışır seviyede bir tutum sergilemelerini talep etmiştik.

Gelişen süreç içerisinde ne yazık ki bu talebimizin dikkate alınmadığını görmüş, görevini yapmaya çalışan basın emekçilerine karşı makam sahiplerinin haddini aşan üsluplar kullanarak saygı sınırlarını zorladıklarına şahit olmuş durumdayız.

Buradan soruyoruz;

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin tam olarak basın emekçilerinden beklediği yardım nedir?

Ve basın emekçileri kendi istediği şekilde davranmadıkları sürece hangi haberi yapıp yapamayacaklarına sayın bakan mı karar verecektir?

Maraş MGA’da düzenlenen toplantıda Bakan Ayşegül Baybars Kadri’nin takındığı bu tavır sahip olduğu makamın ağırlığına uygun değil tamamen oturduğu makam koltuğunun kendisine getirdiği ego ve şımarıklığın yansımasıdır. Bu ve buna benzer tavırları kabul edebilmemiz ve bu tür davranışlar karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Bundan önceki benzer davranışlar için sadece basın açıklaması yapmakla yetinmiştik. Bugün ise yönetim kurulu düzeyinde İçişleri Bakanlığı önünde Bakan Kadri’yi protesto ediyoruz. Eğer bu tavır devam ederse eylemlerimizi kitlesel aşamaya taşıyacağımızdan, bu konuda sendikal platformdan destek alarak mücadelemizi yükselteceğimizden ve gerekirse bu saygısızlığı yapan makam sahiplerini boykot etme noktasına geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu bağlamda Sayın Bakan Ayşegül Baybars Kadri’yi basın emekçilerinden özür dilemeye davet ediyor ve bir daha bu üslupla basın emekçilerini aşağılayıcı ifadeler kullanmamasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla;"

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir

Son olarak Maraş’taki Mağusa Gelişim Akademisi’nde dün düzenlenen Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi Bölgesi Emirname toplantısı başlamadan önce İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin ego patlaması yaşayarak görevini yapmaya çalışan basın mensuplarını dışarı atması ve bunu yaparken de haddini aşarak resmen çocukça bir tavırla, “Siz bana ilk toplantıda yardımcı olmadınız. Bu nedenden dolayı görüntü ve fotoğraf alamazsınız. Kesin ve net, lütfen dışarı çıkınız” demesi tam anlamı ile emeğe ve emekçilere yapılmış bir hakarettir.