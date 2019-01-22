Kitap'tan %5 KDV kalkmalı

Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten kitabevleri ve yayıncılar olarak insanımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın nitelikli ve uygun fiyata kitaba ulaşımını sağlamak adına inatla mücadele etmekteyiz.

Özellikle Türkiye’de yayınlanmış kitaplarda hem yüksek taşımacılık ödeyerek, hem de Türkiye’dekine ek yüzde 5 KDV’yi ödeyerek kitapları edinmekte ve buna rağmen okura kitapları Türkiye’de her hangi bir kitabevinden alabilecekleri yayınevlerinin belirlediği satış fiyatları ile ulaştırmaktayız. Yani aynı fiyatlarla satış yapmakta fakat daha fazla maliyet ödemekteyiz. Bunu da doğrudan yazarların ve yayınevlerinin emeğini çalan korsan kitapçılara karşı her hangi bir yasal düzenlemenin olmadığı haksız koşullarında yapmaktayız.

Türkiye’de yaşanmakta olan krizin bir sonucu olarak kâğıt fiyatlarında yaşanan artış yayınevlerinin belirlediği kitap satış fiyatlarında da bir artışa sebebiyet vermiştir. Türkiye’de kitabevlerinin bu konuda geliştirdiği “kitapta KDV’nin kaldırılması” talebi sonuç vermiş ve 1 Şubat 2019 itibari ile Türkiye’de kitaptan alınan yüzde 8 KDV’nin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu bildiride imzası olan Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten kitapçılar ve yayınevleri olarak, özellikle içinde bulunduğumuz kriz koşullarında, okurları kitapla buluşturmamızın bir nebze kolaylaştırılması için, hükümetten kitap satışındaki ve basımdaki yüzde 5 KDV’nin kaldırılmasını talep ederiz. Kitap basımı ve yayımının kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın gelişimi açısından önemli olduğu ve kriz koşullarından bütçesi zorlanan okurlarımızın kitaba daha uygun fiyatlara ulaşmasının teşvik edilmesi gereken bir değer olduğu inancımızı hükümetin de paylaşmasını umut ederiz.

İmzacılar: Galeri Kültür Kitabevi, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitabevi, Khora Kitabevi, Işık Kitabevi