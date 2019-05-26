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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kızılyürek Avrupa Parlamentosunda .. İşte kazananlar...

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Kızılyürek Avrupa Parlamentosunda .. İşte kazananlar...
Kızılyürek Avrupa Parlamentosunda .. İşte kazananlar...

Resmi olmayan sonuçlara göre AP’ye girmeye hak kazananlar: 

DİSİ 

Lefteris Hristoforu 
Lukas Furlas 

AKEL 

Niyazi Kızılyürek 
Yorgos Yorgiou 

DİKO 

Kostas Mavridis 

EDEK 

Dimitris Papadakis

 

Kıbrıslı Türklerin % 6,93’ünün oy kullandığı seçimde, toplam katılım oranı %42,8. Seçmen listesine kayıtlı Kıbrıslı Türkler’in 5.604’ü oy kullanırken, 286.602 Kıbrıslı Rum sandık başına giderek oy kullandı. 

AP seçimlerine AKEL’den Niyazi Kızılyürek’in dışında, Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Öz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli ve Faize Özdemirciler; Kıbrıs Türk Sosyalist Partisi’nden Mehmet Birinci ve Kazım Halit de AP seçimine giren Kıbrıslı Türk adaylardandı. 

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