Kızılyürek Avrupa Parlamentosunda .. İşte kazananlar...

Resmi olmayan sonuçlara göre AP’ye girmeye hak kazananlar:
DİSİ
Lefteris Hristoforu
Lukas Furlas
AKEL
Niyazi Kızılyürek
Yorgos Yorgiou
DİKO
Kostas Mavridis
EDEK
Dimitris Papadakis
Kıbrıslı Türklerin % 6,93’ünün oy kullandığı seçimde, toplam katılım oranı %42,8. Seçmen listesine kayıtlı Kıbrıslı Türkler’in 5.604’ü oy kullanırken, 286.602 Kıbrıslı Rum sandık başına giderek oy kullandı.
AP seçimlerine AKEL’den Niyazi Kızılyürek’in dışında, Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Öz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli ve Faize Özdemirciler; Kıbrıs Türk Sosyalist Partisi’nden Mehmet Birinci ve Kazım Halit de AP seçimine giren Kıbrıslı Türk adaylardandı.
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