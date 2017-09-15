KKTC ve FETÖ..

15 Temmuz sonrası KKTC’de yaşanan en büyük tartışma ‘’KKTC’de FETÖ’cü var mıdır yok mudur?

Çeşitli dönemlerde yapılan açıklamalar olmadığı yönde.

Zaman zaman olduğu soruşturulduğu yönünde.

Son zamanlarda Polis teşkilatında bazı soruşturmalşarın yapıldığı yönünde haberler var.

Sorun şu bu soruşturulmmaların yapılabilmesi için ortada bir suçun olası gerekir.

FETÖ’cü olmak KKTC yasalarına göre suç mudur? Hayır değildir. Demek soruşturma yapılıp yasal işlem yapılamaz.

FETÖ’çülüğün suç olabilmesi için Bakanlar kurulunun FETÖ’yü bir bölücü orgüt veya terör örgütü ilan etmesi gerekir.,

Neden bunca zaman Bakanlar Kurulu bu kararı almadı anlamak mümkün değil. Türkiye’nin her talep ettiğini yerine getiren Hükümetler neden bunu yapmadı?

Demek ki Türkiye istemedi. Neden istemedi? İşte bu sorunun cevabı yok.

Varsayımlar üzerinden üretebilecek çeşitli senaryolar olacaktır muhakkak. Başlayalım.

Böyle bir soruşturma çok çok derinlere belki başbakan ve Bakanlara kadar ulaşır bu nedenle deprem olur.

Böyle bir soruturma KKTC’de oluşturulan ekonomik düzeni yıkabilir. Bu nedenle göze alınamıyor.

FETÖ mürid ve yatırımları o kadar çoktur ki yapılırsa KKTC’de dokuz büyüklüğünde deprem olur.

Tutuklananları koyacak ceza evimiz yok.

Tutuklananları Türkiyeye iadesi için yasal düzenlemeler gerekebilir.

Nufus artırılsın istenci ile habire vatandaşlık yapıldığı dönemde suçluların iadesi ile büyük bir nufus azalması meydana gelebilir.

Görüldüğü gibi bu FETÖ konusunu KKTC’de sonlandırmak pek o kadar kolay değil çünkü zamanında bu cemaate yardım edilmesi hususunda verilmiş talimatlar var.

Aklım gelen en önemli neden seçim kozu olarak kullanılmasıdır. İstenen Hükumetin sandıktan çıkabilmsi için bu kesimi baskı altına alıp çıkar sağlamak. Sonrası da gör beni göreyim seni. Tabi bu senaryo Tayyip beyin işine gelirse.

KIŞ MESAİSİ..

Geçen yıl ilk kez coğrafi saat uygulaması yerine Türkiye’nin uyguladığı saat uygulamasına geçildi.

Tartışmalar çıktı, karanlıkta yola çıkılması nedeniyle ölümlü kazalar meydana geldi ama Hükümet makyaj yapar gibi sadece bazı düzenlemeler yapıldı bir hengâme içinde geçen yılbitirildi ve yine coğrafi saate dönüldü.

Bu yıl yine ayni konu gündemde. İleri saat uygulaması bir enerji tasarrufu uygulamasıdır. Amaç güneş ışığından daha fazla faydalanarak enerji tasarrufu yapmaktır. Öyle Mekke’deki ezan saati değildir.

Ayni coğrafyanın yarısında bu bilimsel yaklaşımla uygulanan ileri saat uygulamasını benimsemeyip hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bir saat uygulamasını gündeme getirmeyi bir tarafa bırakın uygulamaya koymak neyin ıspatıdır.

Bir tek şeyin bizi biz yönetmiyoruz. Biz bizi yönetenlerden talimat alıyoruz.

Üstelik bizim Hükümetimizin öyle bilimsellikle uüraşacak vakti ve zamanı yoktur. Biz bize birşeyler kazandıracak işlerin derdindeyiz.

Temennim geçen yılki olumsuzlukları yine yaşamayalım ve Hükumet bu yanlıştan döner.