  • BIST 99.768
  • Altın 388,169
  • Dolar 6,8988
  • Euro 7,4609
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

KKTC'de 1404 Covid testi yapıldı pozitif vaka yok

» »
KKTC'de 1404 Covid testi yapıldı pozitif vaka yok
KKTC'de 1404 Covid testi yapıldı pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1404 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ülke genelinde gıda sektörü çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli’nin , 15 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1404

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.025

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Eroğlu da bunu söyledi, ben de söylüyorum.  Yıllar itibariyle devletimiz kökleşmektedir15 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Süheyla Küçük hastaneye kaldırıldı.A RH trombosit aranıyor15 Mayıs 2020 Cuma 17:03
  • Afrika Sıcakları geliyor...Uzmanlar uyardı15 Mayıs 2020 Cuma 16:48
  • 18 Kıbrıslı Türkün naaşı İngiltere'de bekliyor15 Mayıs 2020 Cuma 16:40
  • KKTC'de plajlar ne zaman açılacak ? Bakan açıkladı15 Mayıs 2020 Cuma 16:39
  • Çavuş ve erler ev iznine çıkabilecek15 Mayıs 2020 Cuma 16:35
  • Yeşil Barış Hareketi: “En korktuğumuz döneme giriyoruz”15 Mayıs 2020 Cuma 16:20
  • Geçitkaledeki yangında 500 dönümlük arazi hasar gördü15 Mayıs 2020 Cuma 16:18
  • Özmerter Özel izinle bir hastayı Ankara'ya götürecek15 Mayıs 2020 Cuma 16:15
  • Geçitkale'deki yangın kontrol altına alındı15 Mayıs 2020 Cuma 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti