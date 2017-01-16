KKTC'de 29 subay hakkında yakalama kararı!

FETÖ’nün darbe girişiminin Kıbrıs ayağını inceleyen Ankara Başsavcılığı, 29 subay hakkında yakalama kararı çıkardı.

FETÖ’nün darbe girişiminin Kıbrıs ayağını inceleyen Ankara Başsavcılığı, 29 subay hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelilerden 12’si Kıbrıs’ta gözaltına alındı. 8’i ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden Kurmay Yarbay E.Y.’nin 15 Temmuz’da sözde sıkıyönetim bildirisini okuduğu belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uzandı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, darbe soruşturmaları kapsamında FETÖ'nün yurtdışı ayağına bakan Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mustafa Gökçe, NATO ve ataşelerin ardından Kıbrıs'ta 15 Temmuz gecesi yaşananları mercek altına aldı. Alınan tanık ifadeleri ve yapılan incelemeler sonucu, KKTC'deki cuntacıların sözde sıkıyönetim direktifleri doğrultusunda hareket ettikleri tespit edildi.

12 şüpheli aranıyor

Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında, Kıbrıs'taki cuntacılar için düğmeye bastı ve 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kıbrıs ve Türkiye'de belirlenen adreslere operasyon yapan polis, şu ana kadar 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12'sinin Kıbrıs'ta, 5'inin ise Ankara'da yakalandığı öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

8'i Bylock kullanıcısı

29 şüpheliden 11'inin kurmay albay rütbesinde olduğu belirtildi. FETÖ'nün kurmay subaylık sorularını çaldığı ve kendi mensuplarına dağıttığı ortaya çıkmasının ardından TSK içerisindeki kurmay rütbesindeki subayların önemli bir kısmının FETÖ'cü olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan, şüphelilerden 8'inin ise FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

Birliği darbe konuşması yapmış

Şüpheliler arasında yer alan Kurmay Yarbay E.Y.'nin, darbe girişimini önceden bildiği ve Genelkurmay Başkanlığı'ndaki cuntacılar tarafından birliklere gönderilen sıkıyönetim direktifi kendisine ulaşmadan harekete geçtiği belirlendi. E.Y.'nin emrindeki askerlere “Genelkurmay'dan önemli bir mesaj gelecek, bu mesajı bana hemen ulaştırın” talimatı verdiği öğrenildi. E.Y.'nin direktif birliğe ulaştıktan sonra ise personeli toplayarak darbe konuşması yaptığı kaydedildi.

Emirlere uyun, talimatı

Ardından da darbe direktiflerini birliğe okuyan E.Y.'nin konuşmasında, “Genelkurmay'dan emir geldi. Yurtta Sulh Konseyi sıkıyönetim ilan etti. YAŞ kararları sabah açıklanacak. Darbe karşıtı açıklama yapan genareller merkeze alındı. İzinler kaldırıldı, tayinler durduruldu, havalimanları ve sınır kapıları kapatıldı, sivil mahkemeler lağvedildi. Saat 03.00'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Medyaya, açıklama yapan siyasilere ve generallere inanmayın. Yurtta Sulh Konseyi'nin emirlerine uyulacak” dediği öğrenildi.

Ankara'ya getirildiler

Kıbrıs'ta gözaltına alınan 12 şüphelinin Ankara'ya getirildiği ifade edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan, alınan ifadeler ve yapılan incelemeler doğrultusunda yeni şüphelilerin de belirlenebileceği belirtildi.