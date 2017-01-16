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KKTC'de bir FETÖ operasyonu daha: 11 gözaltı

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KKTC'de bir FETÖ operasyonu daha: 11 gözaltı
3'ü albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı, 2'si teğmen ve 2'si astsubay...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY’nın TSK’dakiürk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 3'ü albay rütbesinde 11 askeri personel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KKTC'de görevli 11 askeri personel hakkında verilen gözaltı talimatı doğrultusunda, Jandarma Komutanlığından 13 kişilik ekip Ankara'dan KKTC'ye gitti.

Ekipler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3'ü albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı, 2'si teğmen ve 2'si astsubay olmak üzere toplam 11 askeri personeli gözaltına aldı. Şüpheliler uçakla Ankara'ya getirildi.

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