KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 2 Kişi Tutuklandı

Ülke genelinde polis denetimleri sonucunda, yasal statüsü olmadığı belirlenen 2 kişi ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etme Olayı

18 Mart 2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde gerçekleştirilen polis denetimleri sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı tespit edilen ancak ikamet izinsiz olarak yaşamaya devam eden toplam 2 kişi yetkililer tarafından tutuklandı.

Bu denetimler sırasında tespit edilen kişilerin yasadışı ikamet etmeleri üzerine hakkında yasal işlem başlatıldı. Şu an itibariyle soruşturma devam etmekte olup, ilgili kişilerin durumu hakkında detaylı araştırmalar yürütülmektedir.