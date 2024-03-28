KKTC’de İkamet İzinsiz Kalma Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

27 Mart 2024 tarihinde KKTC genelinde gerçekleştirilen polis kontrolleri ve denetimler neticesinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izni olmaksızın bulunan toplam 3 kişi tespit edildi. Söz konusu şahıslar derhal tutuklanarak hakkında yasal işlemler başlatıldı. Şu an devam eden soruşturma kapsamında, olayın detayları ve ilgili kişilerin durumu titizlikle incelenmektedir. Bu gelişme, KKTC'nin yasal göç politikalarının ve kamu düzeninin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.