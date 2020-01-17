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KKTC’de Kalp Nakli Yapılmasını Mümkün Kılan Protokol Yenilendi

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KKTC’de Kalp Nakli Yapılmasını Mümkün Kılan Protokol Yenilendi
KKTC’de Kalp Nakli Yapılmasını Mümkün Kılan Protokol Yenilendi

Sağlık Bakanlığı ile Antalya Akdeniz Üniversitesi arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp nakli operasyonlarının yapılmasını öngören protokol, 2 yıl daha uzatıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta yer alan ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Antalya Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Bayezid’in imza koyduğu imza protokol töreninde, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Birtan hazır bulundu.

“KALP NAKLİ CİDDİ BİR PRESTİJ”

Bakan Pilli, geçtiğimiz gün Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden gelen ekip ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi ve KVC ameliyathane ekibinin katılımı ile başarılı bir kalp nakli daha gerçekleştiğini, hastanın durumunun iyi olduğunu, operasyonu gerçekleştiren tüm ekibi yürekten kutladığını belirtti. 

Pilli, bir hastanenin kalp nakli yapabilmesinin önemli bir gelişim ve ciddi bir prestij olduğunu, devlet hastanelerinde başarılı operasyonların gerçekleştirildiğini, ikinci kalp naklinin yapılmasının ülke adına da bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

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