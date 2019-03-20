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KKTC'de Polis örgütü içerisinde FETÖ soruşturması, 87 memurdan ifade istendi!

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KKTC'de Polis örgütü içerisinde FETÖ soruşturması, 87 memurdan ifade istendi!
KKTC'de Polis örgütü içerisinde FETÖ soruşturması, 87 memurdan ifade istendi!

Polis Hizmeti Komisyonu, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle dört polisten savunma istedi, 83 polisin de sırada olduğu öğrenildi.

Başsavcılık tarafından ‘Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) isimli terör örgütünün KKTC’deki bacağı ile ilgili dosyanın soruşturması halen devam ederken, örgütün Polis Genel Müdürlüğü içine de sızdığı iddiasıyla oluşturulan listelerde adı geçen bazı polislerden, mart ayı başında Polis Hizmetleri Komisyonu’nun savunma istediği öğrenildi.

Kıbrıs Gazete’sinin yayınladığı habere göre, Polis Hizmetleri Komisyonu mart ayı başında ikisi polis çavuşu, ikisi de polis memuru olmak üzere dört polisten savunma istedi ve sırada çeşitli rütbelerden 83 polis mensubu daha var.

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle uzun süredir zan altında olan ancak bugüne kadar yasal boşluklar nedeniyle aleyhlerine herhangi bir dava getirilemeyen bu polislerin bu şekilde meslekten ihraç edilmelerinin doğru bir adım olmayacağını belirten hukuk çevreleri ise, meslekten ihraç edilecek bu polislerin dava açmaları halinde kesinlikle kazanacaklarını vurguluyor.

Hukuk çevreleri, söz konusu polis mensuplarının FETÖ/PDY ile bağı olduğuna dair bulgular olsa da, yasal boşluktan dolayı aleyhlerine dava getirilmeden polis örgütünden ihraç Kamu Hizmeti Komisyonu, FETÖ terör örgütüyle bağı olduğuna inanılan polis çavuşları Yılmaz Öztürk ve Eyüp Yıldız ile polis memurları Sadık Erol ve Abdullah Köse’den savunma istedi.

FETÖ’nün Türkiye’deki ücretsiz gezilerine katılmış olanlar, FETÖ’nün Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Şelale Ltd., Pİ Analitik Ltd., ve Şule Ltd., gibi işletmelerinden faydalanmış olanlar ve mal varlıkları ile banka hesaplarında olağanüstü hareketler olan 83 polis mensubunun daha savunma yapmaya çağrılmasının beklendiği öğrenildi.

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