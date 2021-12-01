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KKTC'de yine akaryakıt sıkıntısı! Zam bekleniyor!

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Zamlar dur durak bilmiyor. Neredeyse tüm tüketim maddelerine ardı ardına zamlar yapılırken bu kez de akaryakıta zam gündemde.
KKTC'de yine akaryakıt sıkıntısı! Zam bekleniyor!

KKTC'de akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.

Birçok benzin istasyonu akaryakıtın bitmesi gerekçesiyle satışlarını durdururken, bazı istasyonlar ise satışlarına 100 TL'lik kota uygulamaya başladı.

Akaryakıta zam yapılması konuşuluyor! 

Ülkemize ulaşması beklenen akaryakıt gemilerinin ise kötü hava şartları ve şiddetli fırtına nedeniyle geciktiği ve henüz İskele-Kalecik'teki limana ulaşmadığı gelen bilgiler arasında...

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