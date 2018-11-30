Korkmazhan’ın “Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı” kitabının Yunanca baskısı yayımlandı

Akademisyen Dr. Abdullah Korkmazhan’ın, Mart 2017’de yayımladığı “Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı” adlı kitabının Yunanca baskısı çıktı.

Türkolog Maria Siakalli tarafından Yunanca’ya çevrilen kitap Korkmazhan’ın kendi yayını olarak okurlarıyla buluştu.

Korkmazhan’ın verdiği bilgiye göre, kitabın tanıtımı için geçtiğimiz Salı akşamı Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Gazeteciler Evi’nde Profesör Niyazi Kızılyürek ve Türkolog Maria Siakalli konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, AKEL eski Genel Sekreteri ve Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas, AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu Elias Demetriou, EDON Genel Sekreteri Christos Christofias, PEO temsilcisi Christos Tombazos, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve bazı Kıbrıslı Rumlar katıldı.

Korkmazhan kitabında, Türkiye sol hareketlerinin 1950’lerden itibaren 1980’e kadar Türkiye’de iç ve dış politikanın gündemindeki yerini koruyan Kıbrıs sorunu ve alt başlıklarına ilişkin politikaları ve yaklaşımları ile Kıbrıs sorunu bağlamında, Kemalizm ve milliyetçilikle ilişkilerini inceleyip sorguladı.

Kitabın tanıtımı için önümüzdeki aylarda, Mağusa, Larnaka, Limasol ve Baf ilçelerinde de etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.