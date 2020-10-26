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Korkutan araştırma! Koronavirüs artık daha hızlı öldürüyor

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Birleşik Krallık'ın danışma grubu SAGE ile çalışan Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) araştırmacıları, koronavirüsle alakalı korkutan bir açıklama yaptı.
Korkutan araştırma! Koronavirüs artık daha hızlı öldürüyor

Koronavirüs tüm dünya genelinde 43 milyondan fazla kişiye bulaştı, 1 milyon 159 bin 097 kişinin ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Birleşik Krallık'taki bilim insanlarından endişelendirici bir haber geldi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık'ın danışma grubu SAGE ile çalışan Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) araştırmacıları, koronavirüsle alakalı korkutan bir açıklama yaptı. Bilim insanları, Covid-19'un mutasyona uğradığını ve öldürücü olan koronavirüsün ikinci dalgada hastaları daha hızlı öldürdüğünü iddia etti.

Araştırmacılar, mutasyonların Covid-19'un bulaşmasını veya yayılma yeteneğini artırabileceği konusunda uyardı.

Veriler, Birleşik Krallık'taki koronavirüs hastalarının pandeminin ilk aşamasına göre daha hızlı öldüğünü ortaya koydu. Açıklamaya göre, 1 Ağustos'ta hastalar semptomlar başladıktan ortalama 13 gün sonra hayatını kaybediyorken, şimdi ise ortalama rakam erkeklerde 7.5 güne, kadınlarda 6 güne düştü.

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