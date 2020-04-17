  • BIST 98.415
  • Altın 375,700
  • Dolar 6,8912
  • Euro 7,4880
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Korkutan sonuç: Koronavirüs 92 derece sıcaklıkta 15 dakika hayatta kaldı

» »
Fransız bilim insanları koronavirüs (Covid-19) üzerinde yaptıkları deneylerde, virüsün yüksek sıcaklıklarda uzun süre yaşayabildiğini ortaya koydu. Yapılan araştırma neticesinde 92 derece sıcaklıkta koronavirüs 15 dakika boyunca hayatta kaldı.
Korkutan sonuç: Koronavirüs 92 derece sıcaklıkta 15 dakika hayatta kaldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgına karşı mücadele tüm dünyada sürerken, Fransız bilim insanlarından kritik bir açıklama geldi. Fransa’da bulunan Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Viroloji, Biyoteknoloji, Genetik ve Moleküler Biyoloji üzerine araştırmalar yapan Boris Pastorino ve ekibi koronavirüs üzerinde 10 ayrı deney gerçekleştirdi.

VİRÜS 92 DERECE SICAKLIKTA 15 DAKİKADA HAYATTA KALABİLİYOR

Söz konusu deneylerden koronavirüsün, 30 ve 60 derece sıcaklıkta bulaşıcılıkta net bir düşüş görüldüğü ancak, yinede hayatta kaldığı sonucu çıktı. Yapılan araştırma neticesinde virüsün 92 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kalabildiği ve daha sonra etksini tamamen kaybettiği belirtildi.

DENEY SONUÇLARI HAKEM ONAYI BEKLİYOR

Elde ettikleri sonuçların resmiyet kazanması için hakem onayı beklediklerini belirten Pastorino elde ettikleri bulgular için “Laboratuvarda koronavirüs üzerinde çalışan personelin güvenliği için en uygun protokolün seçilmesine yardımcı olacaktır” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köse: Covit 19 salgını ve sağlık çalışanlarının mücadelesi, yönetenlerin kısır tartışmalarının gölgesinde kalmış17 Nisan 2020 Cuma 09:40
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek"17 Nisan 2020 Cuma 09:40
  • Koronavirüste son durum17 Nisan 2020 Cuma 09:32
  • İsviçre'de "Kovid-19 Nedeniyle Getirilen Kısıtlamaların 3 Aşamada Kaldırılması" Kararı17 Nisan 2020 Cuma 09:28
  • İngiltere'de Kısmi Karantina 3 Hafta Uzatıldı17 Nisan 2020 Cuma 09:26
  • Güney Kıbrıs’ta, toplam vaka sayısı 735’e yükseldi16 Nisan 2020 Perşembe 19:52
  • Koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları ne aşamada?16 Nisan 2020 Perşembe 17:31
  • ABD’de son 24 saatte 4 bin 931 kişi yaşamını yitirdi16 Nisan 2020 Perşembe 17:12
  • Avustralya teste alternatif geliştirdi: Vaka sayısını atık sudan tespit edecek16 Nisan 2020 Perşembe 16:37
  • Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aştı16 Nisan 2020 Perşembe 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti