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Korona virüsten ölüm riskinizin yüksekliğini böyle anlayabilirsiniz!

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına ilişkin yeni araştırmalar gerçekleştirilemeye devam ediyor.
Korona virüsten ölüm riskinizin yüksekliğini böyle anlayabilirsiniz!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına ilişkin yeni araştırmalar gerçekleştirilemeye devam ediyor. Warwick Üniversitesi’nden bilim insanları, korona virüsten ölüm risklerinin yüksekliğine ilişkin dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi.

Bilim insanları, çalışma kapsamında 18 ayrı incelemede bulundu. Yapılan araştırmaya göre korona virüsten kimlerin hayatını kaybedeceğine dair yeni bilgiler de gün yüzüne çıkmış oldu.

Buna göre, uyku sırasında boğaz kaslarındaki gevşeme nedeniyle nefes almakta zorlanan veya horlayan kişilerin, korona virüsten ölme ihtimalinin daha fazla olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, söz konusu durumun en çok, diyabet, obezite veya yüksek tansiyon nedeniyle sorun yaşayan insanlar görüldüğünü ve iki rahatsızlık arasında bağlantı olduğunu duyurdu.  

Doktorlar, kişinin geceleri nefes alış verişindeki rahatlığa bakarak, ya da bir başkası tarafından horlamasının gözlenmesi ile söz konusu durumun ortaya çıkarılabileceğini belirtiliyor.

 

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