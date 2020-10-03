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Koronavirüs testi sırasında kadının kafatası duvarı delindi

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AMERİKA'da akıl almaz olay, bir kadının Covid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi.
Koronavirüs testi sırasında kadının kafatası duvarı delindi

ABD'de 40'lı yaşlarındaki bir kadına yeni tip koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gitti. Kadına sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi. Iowa'da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı.Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu. Vakayı inceleyen Iowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü. Vakayı inceleyen Iowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü.Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi. Bu tedavinin, "beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşması" anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadının temmuzda ameliyat olduğuna işaret edildi. 

Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanların, Covid-19'un tespiti için sadece oral sürüntü alınmasını talep etmeleri gerektiğini vurgulandı.

 

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