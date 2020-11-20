  • BIST 1.313
  • Altın 454,854
  • Dolar 7,5717
  • Euro 8,9984
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!

Kovid-19 Aşısında Bir Müjde De İngiltere'den Geldi!

» »
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısının %95 etkili olduğunun duyurulmasının ardından İngiltere'den de sevindiren haber geldi
Kovid-19 Aşısında Bir Müjde De İngiltere'den Geldi!

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirdiği aşı adayının, 2. aşama denemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu bildirildi.

Tıp dergisi Lancet'te, AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşı adayına ilişkin yayımlanan makalede, yaklaşık 560 sağlıklı yetişkin gönüllüye, iki doz aşı veya bir plasebo verilen ikinci faz denemelerinin sonuçları paylaşıldı.

"RİSK GRUPLARINDA GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK"

Aşının birinci ve ikinci aşama denemelerinde, Kovid-19 nedeniyle ölüm veya ciddi hastalık riski bulunan gruplar üzerinde güçlü bağışıklık geliştirdiği belirtildi.

İkinci aşama denemelerinde, 18-55, 56-69, 70 ve üstü olmak üzere 3 ayrı yaş grubundaki gönüllülerin tamamında aşının benzer antikor ve T hücresi tepkileri gösterdiği, gönüllülerin herhangi bir yan etki bildirmediği kaydedildi.

SONUÇLAR MEMNUNİYET VERİCİ

Oxford Aşı Grubu araştırmacısı Dr. Maheshi Ramasamy, aşının sadece yaşlılarda değil gençlerde de benzer bağışıklık tepkileri verdiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül ayı başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD'de ara verilmiş ancak sorunun Kovid-19 aşısından kaynaklanmadığına karar verilmesinin ardından AstraZeneca'nın çalışmalarına devam edeceği duyurulmuştu.

MODERNA VE PFİZER-BİONTECH AŞI ADAYLARI

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'da, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verilerin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ: Virüs, Avrupa’da 17 saniyede bir kişinin ölümüne neden oluyor19 Kasım 2020 Perşembe 21:45
  • Danimarka, "Cluster-5" Virüsünün Muhtemelen Öldüğünü Duyurdu19 Kasım 2020 Perşembe 21:00
  • Kovid-19 Vaka Sayısı 56 Milyon 564 Bini Aştı19 Kasım 2020 Perşembe 20:45
  • Koah hastalığının belirtileri nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi Nedir?19 Kasım 2020 Perşembe 15:30
  • Turşuda Dikkat Edilmesi Gereken 10 Önemli Kural!19 Kasım 2020 Perşembe 15:10
  • Ağız Ve Diş Bakımında 8 Temel Kural19 Kasım 2020 Perşembe 14:50
  • KOAH Hastaları Koronavirüse Karşı Nasıl Korunmalı?19 Kasım 2020 Perşembe 11:55
  • İşte Koronavirüsle Grip Arasındaki En Belirgin Fark!19 Kasım 2020 Perşembe 11:50
  • İlk Kez Türkiye’de Tanı Koyuldu: Testislerde Ağrı Corona Belirtisi Olabilir19 Kasım 2020 Perşembe 11:47
  • Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türenci aşı için tarih verdi19 Kasım 2020 Perşembe 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti