Kozmik patlamaların incelenmesinde yapay zeka atılımı

Birleşik Krallık'taki Warwick Üniversitesi'nden bilim insanları, süpernova diye bilinen kozmik patlamaların neden ve nasıl meydana geldiğini anlamak için yapay zekayı devreye soktu.

Evrendeki pek çok yıldız, yaşamının sonunda beyaz cüceye dönüşüyor. Dünya boyutunda olsalar da Güneş'in kütlesini barındıracak kadar yoğun bu yapılardan bazıları süpernovayla sonlanıyor. Devasa enerjiye yol açan bu patlamalar yaşamın yapı taşlarını oluşturarak kalsiyum ve demir gibi elementleri evrene geri fırlatıyor.

Bu önemli olayın nasıl ve neden gerçekleştiği konusundaki bilgilerse sınırlı.

Yeni araştırmada, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması anlamına gelen süpernovaların simülasyonu makine öğrenimiyle yapılıyor.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma makalesinin başyazarı Dr. Mark Magee normalde bir modelin üretilmesinin 90 dakika sürebildiğini ancak yapay zekanın bir saniyeden az sürede binlerce modeli üretebildiğini söylüyor.

Bu modeller, gerçek hayattaki gözlemlerle kıyaslanacak.

Turku Üniversitesi'nden Dr. Thomas Killestein de yapay zekanın daha isabetli araştırmaya imkan sağladığını ifade ediyor:

“Makine öğrenimiyle geliştirilen bu gibi yaklaşımlar, daha fazla sayıdaki süpernovanın daha detaylı ve isabetli bir şekilde çalışılmasını sağlıyor.”

Makine öğrenimindeki ilerlemelerin mevcutlardan daha gelişmiş araştırmalara da kapı aralaması bekleniyor.