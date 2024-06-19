  • BIST 10471.32
  • Altın 2436.874
  • Dolar 32.5252
  • Euro 34.8912
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Kozmik patlamaların incelenmesinde yapay zeka atılımı

»
Birleşik Krallık'taki Warwick Üniversitesi'nden bilim insanları, süpernova diye bilinen kozmik patlamaların neden ve nasıl meydana geldiğini anlamak için yapay zekayı devreye soktu.
Kozmik patlamaların incelenmesinde yapay zeka atılımı

Evrendeki pek çok yıldız, yaşamının sonunda beyaz cüceye dönüşüyor. Dünya boyutunda olsalar da Güneş'in kütlesini barındıracak kadar yoğun bu yapılardan bazıları süpernovayla sonlanıyor. Devasa enerjiye yol açan bu patlamalar yaşamın yapı taşlarını oluşturarak kalsiyum ve demir gibi elementleri evrene geri fırlatıyor.

Bu önemli olayın nasıl ve neden gerçekleştiği konusundaki bilgilerse sınırlı.

Yeni araştırmada, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması anlamına gelen süpernovaların simülasyonu makine öğrenimiyle yapılıyor.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma makalesinin başyazarı Dr. Mark Magee normalde bir modelin üretilmesinin 90 dakika sürebildiğini ancak yapay zekanın bir saniyeden az sürede binlerce modeli üretebildiğini söylüyor.

Bu modeller, gerçek hayattaki gözlemlerle kıyaslanacak.

Turku Üniversitesi'nden Dr. Thomas Killestein de yapay zekanın daha isabetli araştırmaya imkan sağladığını ifade ediyor:

“Makine öğrenimiyle geliştirilen bu gibi yaklaşımlar, daha fazla sayıdaki süpernovanın daha detaylı ve isabetli bir şekilde çalışılmasını sağlıyor.”

Makine öğrenimindeki ilerlemelerin mevcutlardan daha gelişmiş araştırmalara da kapı aralaması bekleniyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk-OpenAI çekişmesi Apple'ın ChatGPT entegrasyonu sonrası yeniden alevlendi12 Haziran 2024 Çarşamba 18:20
  • Musk, OpenAI ile entegrasyonu halinde Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacak11 Haziran 2024 Salı 21:40
  • İnsan beyninden "yaşayan bilgisayar" üretildi11 Haziran 2024 Salı 19:30
  • Mars'ta 60 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde donmuş su keşfedildi11 Haziran 2024 Salı 18:29
  • İspanya'da mezarlıklar güneş enerjisi tarlasına dönüştürülecek10 Haziran 2024 Pazartesi 16:56
  • Dokunma duygusuna sahip üç boyutlu elektronik deri üretildi10 Haziran 2024 Pazartesi 15:55
  • SpaceX'in Starship'i büyük bir başarıya imza attı07 Haziran 2024 Cuma 22:12
  • Yaygın uzay turizmine ne kadar yakınız?07 Haziran 2024 Cuma 21:10
  • X, yeni güncellemesiyle Instagram ve Tiktok'a rakip olacak06 Haziran 2024 Perşembe 20:48
  • Çocuklar insanlardan çok robotlara güveniyor05 Haziran 2024 Çarşamba 22:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti