Kredi kartlarında azami faiz oranı yükseldi

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e artırmasının ardından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı 1 Temmuz tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,36’dan yüzde 1,91’e yükselecek.

Merkez Bankası tarafından daha önce yayımlanan tebliğe göre 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulan faiz artışı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik Temmuz tarihine çekildi.

Yapılan değişiklikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oranın toplantının yapıldığı tarihteki güncel veriler çerçevesinde ilan edilmesi hükme bağlandı.

Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Azami faiz oranı nasıl hesaplanıyor?

Ekonomi gazetesinin haberine göre kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranı her ay Merkez Bankası tarafından ilan edilen ‘referans faiz oranına’ 0,55 puan eklenerek belirleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile referans faiz 0,88’den 1,36’ya yükseltildi.

Buna göre yüzde 1,36’ya 0,55 puan eklenmesiyle Temmuz ayından itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı yüzde 1,91’e yükseltilmiş oldu.

Merkez Bankası Temmuz ayı için geçerli olan referans faizini aslında daha önce 0.88 olarak ilan etmişti. Yani Temmuz ayında kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1.36 olarak devam edecekti.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılarak, normalde Ağustos ayında uygulanması gereken faiz artışı Temmuz’a çekildi.