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Kremlin: Menbiç'in kontrolünün Suriye ordusuna geçtiğini doğruladık

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Suriye Ordusu, YPG'nin talebi üzerine kente askeri birlikleriyle girerek kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı
Kremlin: Menbiç'in kontrolünün Suriye ordusuna geçtiğini doğruladık

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, “Suriye hükümetine bağlı güçlerin Menbiç kentinin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi doğru” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü, Menbiç'in kontrolünün Suriye hükümetine geçtiğinin doğru olup olmadığı sorusu karşısında, "Evet"yanıtını verdi.

Peskov, ‘Menbiç'te şu anda tam olarak neler olduğu' biçimindeki soru üzerineyse, sahayla ilgili taktik konulara ilişkin soruların Rus Savunma Bakanlığı'na yöneltilmesi tavsiyesinde bulundu.

Daha önceyse Peskov, YPG'nin çağrısı sonrası Suriye ordusunun Menbiç'e girmesinin Kremlin'de memnuniyetle karşılandığını söylemişti.

Suriye Ordusu, Cuma günü yaptığı açıklamada, YPG'nin talebi üzerine kente askeri birlikleriyle girerek kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, "Menbiç halkından gelen bu çağrıya cevap verilmesi yükümlülüğü göz önünde bulunduran Suriye ordusu, Menbiç'e girerek, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekmiştir" denilmişti.

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