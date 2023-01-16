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Kripto para piyasalarında son durum!

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Kripto para piyasalarında son durum!
Kripto para piyasalarında son durum!

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen düşük enflasyon verilerinin ardından kripto paralar hızla yükseldi.

Son 24 saatte yükseliş dursa da kripto para piyasaları kazançlarını büyük ölçüde korudu.

Piyasalar binde 8 değer kaybetti ancak 1 trilyon doların üzerinde kaldı.

Bitcoin ise aynı sürede binde 9 değer kaybetse de 20 bin doların üzerindeki yerini korudu.

BTC'nin fiyatı 20 bin 768 dolara inerken piyasa hakimiyeti yüzde 39.42'ye çıktı. Ethereum, BTC'ye oranla biraz daha fazla değer kaybetti.

ETH'nin fiyatı yüzde 1.6 düşerek bin 529 doları gördü.

Ripple ve Dogecoin rakiplerine oranlara daha fazla düştü. XRP'nin fiyatı yüzde 4.3 geriledi ve 38.8 cente indi, DOGE ise yüzde 4.8 düşerek 8.4 cent oldu.

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