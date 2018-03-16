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SON DAKİKA“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

KSP: “Çeler özel sektörde sendika zorunluluğunu sağlamak için harekete geçmeli”

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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), yeni asgari ücreti fiyasko olarak niteledi.
KSP: “Çeler özel sektörde sendika zorunluluğunu sağlamak için harekete geçmeli”

Yazılı açıklamada, Çalışma Bakanı Zeki Çeler’i özel sektörde sendika zorunluluğunu sağlamak için harekete geçmeye çağıran KSP, Bakan’ın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gerçek işçi temsilcilerinin olmadığına ilişkin tespitinin doğru olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Ülkemizde her çalışanın sendikalı olması anayasal bir hak olduğu halde bu hakkın kullanılması hiçbir hükümet döneminde hayata geçirilmedi. Özel sektörde, taş ocaklarında, inşaatlarda, turistik tesislerde çalışan işçiler sendikasızdır” denildi.

Ülkede sendikasız tek bir çalışan kalmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, “ KKTC'de hükümet eden sosyalist, halkçı ve demokrat olduğunu iddia eden partilere bulunmaz bir fırsat. Karar mekanizmaları gerçekten sizlerin kontrolündeyse, özel sektör işçilerinin sendikalaşmasının önünü açın, biz de sizleri alkışlayalım” ifadelerine yer verildi.

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