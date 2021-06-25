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KTAMS Olağan Genel Kurulu Yarın 10.00’da Sendika Binasında Yapılacak

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) 37’nci olağan genel kurulu yarın saat 10.00’da sendika lokalinde yapılacak.
KTAMS Olağan Genel Kurulu Yarın 10.00’da Sendika Binasında Yapılacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) 37’nci olağan genel kurulu yarın saat 10.00’da sendika lokalinde yapılacak.

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamaya göre genel kurula sendika ve siyasi parti temsilcileri yanında Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan sendika temsilcileri ve delegeler de katılacak.

Yönetim ve onur kurulu seçiminin yapılacağı Genel Kurulda açılışın ardından, Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulacak. Daha sonra Başkanın açılış konuşmasına, konukların tanıtımına ve konuşmalarına yer verilecek. Verilecek aranın ardından faaliyet ve mali raporlar görüşülerek onaylanacak. Yönetim ve onur kurullarının seçiminin tamamlanmasıyla dilek ve temenniler ifade edilerek genel kurul toplantısı tamamlanacak.

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