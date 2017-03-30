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KTAMS ve TEL-SEN grevde!

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KTAMS ve TEL-SEN grevde!
Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Telekomünikasyon Dairesi’nde, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ise Telekomünikasyon Dairesi’nin “Bilinmeyen Numaralar Servisi 192”de grev yapıyor.

Her iki sendika, bugün 08.30 ile 12.30 saatleri arasında Telekomünikasyon Dairesi’nde ve 192 Servisi’nde grevde olacak.

KAPTAN: “KTAMS ÖZELLEŞTİRMENİN, KAMUSAL ALANLARIN PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNİN KARŞISINDA. BUNA KARŞI VERİLEN MÜCADELENİN İÇİNDE OLACAĞIZ”

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, Telefon Dairesi’nde keyfi uygulamaların hayata geçirilmek istendiğini söyledi.

Kaptan “KTAMS özelleştirmenin, kamusal alanların peşkeş çekilmesinin karşısındadır. Özelleştirmeye karşı verilen mücadelenin içinde olacağız, paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Telefon Dairesi çalışanlarının alınan kararlarla ilgili bilgisi olmadığını da söyleyen Kaptan, “Bugün Telefon Dairesi’nin kime, nasıl devredileceğini bakanlar dışında kimse bilmiyor” şeklinde konuştu.

Kaptan, önümüzdeki günlerdeki eylem planlarını Tel-Sen ile istişare içinde belirleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Tel-Sen Telekomünikasyon Dairesi’nde yaptığı eylemle ilgili bugün saat 10.00’da Telefon Dairesi’nin önünde basına açıklama yapacak

BAKANLIĞA SİYAH ÇELENK BIRAKILMIŞTI

Tel-Sen, daire konusundaki gelişmeleri ve açıklamaları protesto etmek için dün sabah Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bırakmıştı.

Sendika, bakanlık önünde “Tekelleşmeye Hayır” pankartı da açmıştı.

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