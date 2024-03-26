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KTAMS yarın Meclis'te grev ve basın açıklaması yapacak

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KTAMS, KKTC Meclisinde görev yapan stenografların sorunlarına çözüm bulunmasıyla ilgili, yarın Meclis'te grev ve basın açıklaması yapılacağını bildirdi.
KTAMS yarın Meclis'te grev ve basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın Meclis’te stenografların katılacağı tam gün greve gideceğini ve saat 11.00’de ise Meclis önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, KKTC Meclisi'nde görev yapan stenografların sorunlarına çözüm bulunmasıyla ilgili yaptıkları tüm girişimlere ve uyarı grevine rağmen hiçbir sonuç alınmadığını belirterek bu nedenle yarın tam gün grev uygulayacaklarını ve saat 11.00'de de Meclis önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

 

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