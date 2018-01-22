  • BIST 117.235
  • Altın 161,870
  • Dolar 3,7784
  • Euro 4,6204
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

KTGB: “Demokrasinin kara günü”

» »
KTGB: “Demokrasinin kara günü”
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, basın özgürlüğünün geriletilmesine karşı her türlü girişime karşı çıkılacağına vurgu yaparak, Afrika gazetesine yönelik bugünkü saldırıyı ‘demokrasinin kara günü’ olarak niteledi.

KTGB Yönetim Kurulu adına Başkan Sami Özuslu yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan haber ve yorumlara şiddet kullanarak cevap vermenin ‘demokrasi dışı’ olduğunu ifade etti.

Özuslu,  Afrika gazetesine yönelik saldırıda yaşanan güvenlik zaafiyetine de değinerek, “Ülkemizde sadece basın özgürlüğü değil, basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının da tehlike altında olduğunu yaşayarak gördük” dedi.

Kıbrıs Türk basınının, farklı görüşlerin dile getirildiği özgürlükçü bir anlayışa sahip olduğunu anlatan Sami Özuslu, çok sesliliğin çağdaş demokrasilerin övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Uluslararası gözlemcilerin hazırladığı son raporlarda da Kuzey Kıbrıs’taki basının iyi bir puanla ‘özgür ülkeler’ arasında yer aldığını anımsatan Özuslu, “Övüneceğimiz değerlerimizi ortadan kaldıracak adımlar bize ancak utanç olarak geri dönecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika gazetesine yönelik açıklamalarını ‘hem basın özgürlüğü hem de iki ülke halkları açısından talihsizlik’ olarak niteleyen Özuslu, bu tür yaklaşımların toplumsal huzursuzluk ve güvensizlik yaratması yanında çatışmacı niyetleri de provoke ettiğini görüşünü dile getirdi.

Sami Özuslu, “düşünceye düşünceyle karşılık verilmesinin” herkesin hakkı olduğunu, ancak şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“Herkes beğenmediği gazeteyi yakmaya, hoşuna gitmeyen köşe yazarını linç etmeye kalkarsa neler olabileceğini herkes düşünsün” diyen Özuslu, Afrika gazetesine yönelik eylemde tutuk davrandığı gerekçesiyle güvenlik güçlerini de eleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • MDP eylemlerde taşkınlık yapılmaması çağrısında bulundu22 Ocak 2018 Pazartesi 18:16
  • KTGB: “Demokrasinin kara günü”22 Ocak 2018 Pazartesi 18:14
  • Trafikte 789 sürücü rapor edildi22 Ocak 2018 Pazartesi 17:38
  • “Niyet ve kararlılığımız devam ediyor”22 Ocak 2018 Pazartesi 17:35
  • Angolemli Polis Genel Müdürü ile görüştü22 Ocak 2018 Pazartesi 16:36
  • Dört Genel Başkan bir araya geldi22 Ocak 2018 Pazartesi 16:30
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!22 Ocak 2018 Pazartesi 16:28
  • Özyiğit: "Herkese çok ciddi sorumluluk düşmektedir"22 Ocak 2018 Pazartesi 16:13
  • Zaroğlu'ndan Akansoy'a tehdit ve hakaret22 Ocak 2018 Pazartesi 15:07
  • Erhürman'dan gerginliğin aşılması için sağduyu çağrısı22 Ocak 2018 Pazartesi 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti