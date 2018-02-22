KTOEÖS: “Hukuki olmayan kararlar vererek devleti zarara sokan bakan dahi olsa cezasını çekmelidir”

Sendikanın bugün gerçekleştirdiği basın toplantısının metni:

2012 yılının Şubat ayında sendikamız ilahiyat alanı açılmasına karşı yaptığı karne eylemini okullarda gerçekleştirmiş, bunun üzerine o dönemin Eğitim Bakanı ve yetkilileri hukuka uygun olmayan bir uygulamaya imza atarak 1165 öğretmenin maaşından kesinti yapmıştır. Bilgi almadan, sormadan, öğrenmeden sadece bu eylemi yapanları kendi anlayışına göre cezalandırmayı hedef alan bu hukuksuz ve keyfi uygulamanın yapılmaması gerektiğine dair uyarılarımız, “Ben Yaparım Olur” mantığı ile dikkate alınmamış ve kamu kaynaklarının nasıl rahatça, hukuk tanımadan, öngörüsüz bir şekilde, savurganca kullanıldığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

2012-2015 yılları arasında sürdürülen dava süreci sonunda Eğitim Bakanlığı, daha doğrusu o dönemde bu kararın uygulanmasına imza atan zihniyet, hukuk karşısında mahkûm olmuştur.

Devletin uğratıldığı mali zarar ve ödemek zorunda bırakıldığı para bu insanların vicdanını sızlatır mı bilemiyoruz. Düşüncemiz odur ki bu konunun değerlendirilmesi, vicdana bırakılamaz. Okullarımızın, hastanelerimizin, yollarımızın bunca ihtiyacı, eksiği varken kamu kaynaklarını uyarılarımıza rağmen ısrarla, inatla keyfi bir şekilde tüketen, boşa harcayan, her kim olursa olsun, bu karara imza atan herkesten geri alınması ve bu insanların hukuk önünde yaptıklarının hesabını vermeleri şüphesiz beklentimizdir, talebimizdir ve gelecek kuşaklar için de yol göstericidir. Bu, ülkeyi yönetenlere bir ders olmalı ve hukuk önünde de cezası verilmelidir. Hukuki olmayan karar vererek devleti, vatandaşı zarara uğratan, Bakan dahi olsa işlediği suçun cezasını çekmelidir.

KTOEÖS olarak bu eylem sırasında dava sürecinde de ve sonrasında birlik- beraberliğimizi sürdürmeye devam ettik. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde, bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Haklı mücadelemizde kararlı bir şekilde bizlerle birlikte olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Talebimiz: Adaletin Sağlandığı, Hukukun Üstünlüğüne Saygı Duyulan,

Laik, İnsan Haklarına Saygılı, Çağdaş bir Toplumdur.



Ozan ELMALI

Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)

