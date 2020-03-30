KTÖS, Dijital Eğitim Portalını Yakında Devreye Koyacağını Açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin kullanabileceği, destekleyici eğitim materyallerinin bulunacağı dijital eğitim portalını yakın zamanda geleceğe devreye koyacağını açıkladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, okulların kapandığı süreçteki eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Küresel pandemi nedeniyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi KKTC'de de okulların kapandığını, eğitime ara verildiğini hatırlatan Maviş, "Birçok ülkede okullar ve öğretmenler mevcut dijital platformları kullanmaya yönelmiştir. Ülkemizde ise asli görevi eğitim olan Bakanlık bir alternatif sunamamış, öğretmenlerimiz kendi inisiyatifleri ile öğrencilerimize ulaşmaya gayret göstermiştir" dedi.

"BAKANLIK POLİSE ŞİKAYET ETTİ"

KTÖS'ün iyi niyetli bir şekilde, bu zor dönemde inisiyatif alarak içerisinde destekleyici eğitim materyallerinin bulunacağı bir dijital eğitim platformu oluşturacağını duyurduğunu, Eğitim Bakanlığı'nın ise dijital eğitim platformu düşüncesine müdahalede bulunarak polise şikayette bulunduğunu belirtti.

Maviş, "21’inci yüzyılda dijital eğitimden ve eğitime katkı koyacak inisiyatiflerden korkan bir zihniyetin çağdaş eğitim sistemlerine herhangi bir katkı yapabilmesi mümkün değildir" yorumunda bulunarak şunları kaydetti:

"Yine de, bu süreçten sonra Eğitim Bakanlığının kesintisiz eğitim sistemi başlatmış olması bizler için olumludur. 'Kesintisiz eğitim' şiarının çocuklar tarafından ulaşılabilir olması, eşitsizlik ve dezavantaj oluşturmaması bu sürecin bir parçası olması gerektiğinin altını çizeriz.

Tüm yaşananlara rağmen, önceki çalışmalarımızla birlikte yeni çalışmalarımızın da yer alacağı, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin kullanabileceği, destekleyici eğitim materyallerinin bulunacağı dijital eğitim portalımız yakın zamanda geleceğe yatırım olarak devreye girecektir."