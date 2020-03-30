  • BIST 88.068
  • Altın 339,143
  • Dolar 6,5008
  • Euro 7,2061
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

KTÖS, Dijital Eğitim Portalını Yakında Devreye Koyacağını Açıkladı

» »
KTÖS, Dijital Eğitim Portalını Yakında Devreye Koyacağını Açıkladı
KTÖS, Dijital Eğitim Portalını Yakında Devreye Koyacağını Açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin kullanabileceği, destekleyici eğitim materyallerinin bulunacağı dijital eğitim portalını yakın zamanda geleceğe devreye koyacağını açıkladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, okulların kapandığı süreçteki eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Küresel pandemi nedeniyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi KKTC'de de okulların kapandığını, eğitime ara verildiğini hatırlatan Maviş, "Birçok ülkede okullar ve öğretmenler mevcut dijital platformları kullanmaya yönelmiştir. Ülkemizde ise asli görevi eğitim olan Bakanlık bir alternatif sunamamış, öğretmenlerimiz kendi inisiyatifleri ile öğrencilerimize ulaşmaya gayret göstermiştir" dedi.

"BAKANLIK POLİSE ŞİKAYET ETTİ"

KTÖS'ün iyi niyetli bir şekilde, bu zor dönemde inisiyatif alarak içerisinde destekleyici eğitim materyallerinin bulunacağı bir dijital eğitim platformu oluşturacağını duyurduğunu, Eğitim Bakanlığı'nın ise dijital eğitim platformu düşüncesine müdahalede bulunarak polise şikayette bulunduğunu belirtti.

Maviş, "21’inci yüzyılda dijital eğitimden ve eğitime katkı koyacak inisiyatiflerden korkan bir zihniyetin çağdaş eğitim sistemlerine herhangi bir katkı yapabilmesi mümkün değildir" yorumunda bulunarak şunları kaydetti:

"Yine de, bu süreçten sonra Eğitim Bakanlığının kesintisiz eğitim sistemi başlatmış olması bizler için olumludur. 'Kesintisiz eğitim' şiarının çocuklar tarafından ulaşılabilir olması, eşitsizlik ve dezavantaj oluşturmaması bu sürecin bir parçası olması gerektiğinin altını çizeriz.

Tüm yaşananlara rağmen, önceki çalışmalarımızla birlikte yeni çalışmalarımızın da yer alacağı, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin kullanabileceği, destekleyici eğitim materyallerinin bulunacağı dijital eğitim portalımız yakın zamanda geleceğe yatırım olarak devreye girecektir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: Kolan Hastanesi bugünden itibaren merkez hastane30 Mart 2020 Pazartesi 11:18
  • KTÖS, Dijital Eğitim Portalını Yakında Devreye Koyacağını Açıkladı30 Mart 2020 Pazartesi 11:08
  • Denktaş:Zaman geçiyor ve geç kalıyoruz. Her geçen gün, hükümetin durumunu da zorlaştıracaktır.30 Mart 2020 Pazartesi 11:06
  • Detay Gazetesi 30 Mart 202030 Mart 2020 Pazartesi 10:49
  • 52 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!30 Mart 2020 Pazartesi 10:09
  • Kumar Oynamak İçin Yasağı İhlal ettiler30 Mart 2020 Pazartesi 10:01
  • Bir Haftada 243 Kişi Kısmi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti30 Mart 2020 Pazartesi 09:59
  • Polisler yoğun mesaide! Denetimler tam gaz!30 Mart 2020 Pazartesi 09:57
  • KAMUSEN’den Sağlık Bakanlığı'na 50 Bin Tl Katkı30 Mart 2020 Pazartesi 08:51
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar30 Mart 2020 Pazartesi 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti