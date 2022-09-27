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KTÖS Genel Sekreteri'nden Arıklı'ya gönderme.. "Okul isteyenlerin tuzu kuru, külliye isteyenleri tuzu koktu!"

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KTÖS Genel Sekreteri'nden Arıklı'ya gönderme.. "Okul isteyenlerin tuzu kuru, külliye isteyenleri tuzu koktu!"
KTÖS Genel Sekreteri'nden Arıklı'ya gönderme.. "Okul isteyenlerin tuzu kuru, külliye isteyenleri tuzu koktu!"

KTÖS Genel Sekreteri'nden Arıklı'ya gönderme.. "Okul isteyenlerin tuzu kuru, külliye isteyenleri tuzu koktu!"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş YDP Genel Başkanı Arıklı'nın söylediği sözü kast ederek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Maviş açıklamasında  "Okul isteyenlerin tuzu kuru, külliye isteyenleri tuzu koktu!" dedi ve eylemden bir de fotoğraf paylaştı.

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ARIKLI NE DEMİŞTİ?

Arıklı: Tuzu Kuru Birileri Projeye Karşı Çıkıyor

 

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