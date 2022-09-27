Arıklı: Tuzu Kuru Birileri Projeye Karşı Çıkıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yazılı açıklama yaparak Millet Bahçesi için eylem yapan kişiler için açıklamada bulundu.

Arıklı, “Tuzu kuru birileri ise hala bu projeye karşı çıkıyor. 50-60 kişi ile eylem yapıyorlar. Gidin sorun o eylemcilere, hepsinin evine bir kaç maaş giriyordur” dedi.

Arıklı’nın açıklaması şu şekilde:

ÇARŞI HERŞEYE KARŞI

Bu projenin maliyeti; 2 milyar 820 milyon lira.

Yaptığımız anlaşmaya göre; bu projeyi tamamen yerli firmalar taşere edecek. Bakanlıkta yaptığımız bir toplantıda bu paranın en az 2 milyar 200 milyon lirası iç piyasaya akacağını hesapladık.

Düşünün orada yüzlerce işçi çalışacak, evine ekmek götürecek.

Devlet sadece KDV den milyonlarca lira para kazanacak.

Tuzu kuru birileri ise hala bu projeye karşı çıkıyor. 50-60 kişi ile eylem yapıyorlar. Gidin sorun o eylemcilere, hepsinin evine bir kaç maaş giriyordur.

Sözüm bu kadar...