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KTÖS'e flaş saldırı!

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KTÖS'e flaş saldırı!
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)'ün resmi web sitesine kimliği belirsiz kişiler tarafınca bir saldırı gerçekleşti...

Detay Kıbrıs

KTÖS'ün internet sitesine yapılan saldırıda, Türk Mukavvemet Teşkilatı'nın (TMT) yemin andı yayınlandı.

Yayınlanan andın üzerindeki başlıkta ise "KTÖS'ün 2017 yılı ajandası ile ilgili gerçekler üzerine" yazıldı.

Yaşanan olay karşısında KTÖS'ten herhangi bir açıklama yapılazken, siteye girişin de aksadığı gözlemlendi.

Olayı üstlenen herhangi bir isim olmazken, ajanda konusunda KTÖS tarafınca yapılan açıklamalarda yazılanların tamamen araştırılıp delillerinin varolduğu ve gerekirse hukuki sürece de başvurulabileceğini vurgulanmıştı.

KTÖS'e yapılan siber saldırı ile ilgili polisin devreye girmesi bekleniyor.

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