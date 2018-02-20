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KTTO Başkanı gelir vergisi %5 ile sınırlansın istiyor

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KTTO Başkanı gelir vergisi %5 ile sınırlansın istiyor
KTTO Başkanı gelir vergisi %5 ile sınırlansın istiyor

“Hepimiz bedel ödemeliyiz” Kıbrıs Türk Ticaret Odası yeni Başkanı Turgay Deniz, “memlekette yangın var” diyerek, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Benim önerim gelir vergisini %5 ile sınırlansın. Kimse %5’i vermemezlik etmesin. Ama KDV’yi devlete yatıralım. Gelirimizden de %5 verelim. Yeter ki ekonomimizi kayıt altına alalım. Ben inanıyorum ki devlet %38’e kadar olan vergi dilimlerinden vazgeçsin %5’e razı olsun, KDV’yi tam alsın, parayı koyacak yer bulamayacak.

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(yenidüzen röportajından alıntıdır)

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