KTTO, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün geri çekilmemesi yönündeki kararı memnuniyetle karşıladı

Açıklamada, “Bu sonuç, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün AP gündeminde kalmasını sağlaması açısından tabii ki olumlu bir gelişmedir ancak bu gelişme henüz tüzüğün uygulamaya girdiği veya hemen yürürlüğe konulacağı şeklinde yorumlanmamalıdır” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) konuyla ilgili açıklamasında, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün, 2004 Annan Planı referandumundan sonra Kıbrıslı Türklerin AB ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan üç tüzük önerisinden biri olduğunu ancak 15 yıldır askıda tutulduğuna işaret etti.

Tüzüğün, Avrupa Parlamentosu’nun yeni yasama döneminde, AP’deki bazı siyasi grupların girişimiyle AP gündeminden çıkarılmak istendiğini ancak bu girişimin yeterli desteği bulamamasından dolayı AP Başkanlık Divanı’nın tüzüğün geri çekilmemesi yönünde kararı aldığı kaydedildi.

KTTO’nun, bu girişimin önlenmesi amacıyla Brüksel Temsilcisi vasıtasıyla, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı ile AP’deki tüm siyasi grup başkanlarına bilgilendirici bir mektup göndererek, konuyu takip ettiğine işaret edildi. Açıklamada, “AP nezdindeki KKTC Meclis Heyetimiz de konuya ilişkin girişim ve temaslarda bulunmuşlardır. Bu sonucun elde edilmesine katkı koyan KKTC Meclis Heyeti, tüm paydaş kurum ve kuruluşlara, AP’de bizi destekleyen siyasi gruplara ve Tüzüğe ilişkin duruşunu muhafaza etmeye devameden AB Komisyonu’na teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

KKTO açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün içinelde edilen bu sonuç Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün AP gündeminde kalmasını sağlaması açısından tabii ki olumlu bir gelişmedir, ancak bu gelişme henüz Tüzüğün uygulamaya girdiği veya hemen yürürlüğe konulacağı şeklinde yorumlanmamalıdır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, tüm ilgili paydaşlar ile işbirliği halinde, Tüzüğün yürürlüğe girmesini sağlamak için çalışmalarını daha kapsamlı bir şekilde sürdürecek, AP başta olmak üzere AB nezdindeki girişim ve temaslarını artırarak devam ettirecektir. AB toprağında yaşayan ve kapsamlı çözüm yönünde irade ortaya koymuş olan Kıbrıslı Türklerin AB ile tercihli ve doğrudan ticaret yapabileceği etkili bir enstrümanın hala bugün hayata geçirilmemiş olması kabul edilemezdir. Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün, ekonomik kalkınmamıza ve Ada’daki iki taraf arasındaki ekonomik farkın giderilmesine sağlayacağı somut katkı dikkate alındığında en erken zamanda yürürlüğe girmesi gerektiği açıktır”.