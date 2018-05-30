KTTO Güzelyurt’u ziyaret etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, kendine özel sorunları olan Güzelyurt’ta özel ilgi göstermesi gerektiğini belirtti.

KTTO Yönetim Kurulu, Güzelyurt Çarşısı’nı ziyaret etti. Odadan yapılan açıklamaya göre, KTTO Başkanı Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç, yönetim kurulu üyeleri Alp Cengiz Alp, Serhan Kombos, Serhan Kaner, Vargın Varer, Emre Olgun, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve oda çalışanlarından oluşan heyet bölge esnafının sorunlarını dinledi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Güzelyurt Çarşısı’nı sessiz ve sakin bulduk. Güzel ve özel bir şehrimiz. Ancak kendine özel sorunları var. Bu nedenle hükümet edenler Güzelyurt’ta özel ilgi göstermelidirler” dedi.