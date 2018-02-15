KTTO ile İngiltere’deki KTTO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol uyarınca 2 Oda arasındaki işbirliği en üst düzeye çıkarılacak, Odalar arası diyalog artırılacak, Oda mensuplarının bir araya gelerek ekonomik ve sosyal ilişki kurması sağlanacak ve Oda üyelerinin birlikte yapacağı iş hacmi yükseltilecek.

KTTO’da, Oda Başkanı Turgay Deniz ile İngiltere KTTO Başkanı Muhammet Yaşarata’nın imza koyduğu protokol, İngiltere ve KKTC’deki yatırım ve ticaret fırsatlarının karşı tarafa da haber verilmesini ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesini, KKTC’de üretilen ürünlerin İngiltere’de pazarlanması için İngiltere’deki Odanın destek vermesini de ön görüyor.

Protokole göre ayrıca, birlikte seminerler, fuarlar, şirket tanıtım faaliyetleri düzenlenecek ve KTTO İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’in KKTC’de emlak alımı gibi konularda yaşadığı sorunlarla ilgili yardımcı olacak.

DENİZ

Protokol imza töreninde konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, protokolün uygulanması halinde bunun her iki Odaya da fayda sağlayacağını kaydetti. “Kazan-kazan” prensibiyle iş yaptıklarını ifade eden Deniz, bu protokolün büyük kazanım olduğunu belirtti.

YAŞARATA

İngiltere KTTO Başkanı Muhammet Yaşarata da, konuşmasında, İngiltere’deki iş insanları olarak sürekli KKTC’ye gelip gittiklerini ve KKTC’nin her açıdan daha iyi hale gelebilmesi için uğraş verdiklerini kaydetti.

İngiltere’de lobicilik faaliyetleri de sürdürdüklerini dile getiren Yaşarata, İngiltere’deki Kıbrsılı Türkler’in büyük güç olmuş durumda olduğunu ve bu kişilerin KTTO ile nasıl bir işbirliği içerisine girebileceği, aralarında nasıl bir iletişim ağı kurulabileceği konusunda çalışma başlatacaklarını ifade etti.

Yaşarata, İngiltere’de KKTC’yle ilgili bir tanıtım pazarlama eksikliği olduğunu ve KKTC’yi İngiltere’de tanıtmak gerektiğini de söyleyerek, bu konuda KKTC’deki siyasilere görev düştüğünü de dile getirdi.