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Küba’da oylama yapıldı: Devlet başkanı değişmedi

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Küba'da, Halkın Gücü Ulusal Meclisinde (ANPP) yapılan oturumda Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, milletvekillerinden yüzde 97.66 destek alarak yeniden göreve seçildi.
Küba’da oylama yapıldı: Devlet başkanı değişmedi

Ulusal Seçim Konseyinden yapılan açıklamada, mevcut 462 milletvekilinden 459’unun Canel’e destek verdiği belirtilerek, 62 yaşındaki Diaz-Canel’in yüzde 97.66 ile ülkede 2028’e kadar yeniden devlet başkanı olmaya hak kazandığı duyuruldu.

Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa da 462 milletvekilinden 439’unun desteğini alarak yeniden devlet başkan yardımcısı seçildi.

Ulusal Meclis Başkanı Esteban Lazo genel kuruldaki konuşmasında, “Açıklanan sonuçları göz önünde bulundurarak, seçilmiş milletvekili Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’i, Cumhuriyetin Başkanı ilan ediyorum” ifadesini kullandı.

Çoğunluğunu, ülke anayasasında “devlet ve milletten üstün” olarak ifade edilen Küba Komünist Partisi (PCC) üyelerinin oluşturduğu ANPP, yasama yetkisinin yanı sıra üst düzey yöneticileri seçme yetkisine de sahip bulunuyor.

Çok partili siyasi sistemlerin aksine Küba’da Meclise girecek adayların çoğu, PCC üyesi olarak geçiyor.

Küba’da anayasa değişikliğinin ardından 43 yıl sonra Küba Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı Diaz-Canel, 11 Ekim 2019’da Devlet Başkanı seçilmişti. 

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