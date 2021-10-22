  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9.565
  • Euro 11.12
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

‘Kulak iltihapları kalıcı hasarlar bırakabilir’

» »
‘Kulak iltihapları kalıcı hasarlar bırakabilir’
‘Kulak iltihapları kalıcı hasarlar bırakabilir’

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Kulak iltihapları sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir, ağır hasarlar bırakabilir" dedi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Kulak iç, dış, orta bölümlerden oluşan ve işitmemizi sağlayan organımızdır. İşitme eylemini gerçekleştiren elemanların yer aldığı orta kulak duyu fonksiyonu bakımından önemli işlevlere sahiptir. Dışarıdan boğaz yolu ile ya da içeriden kan vasıtasıyla gelen bir takım mikroplar kulağın her parçasında iltihaplara yol açabilirler. Bunlar arasında en cok görülenleri ve en cok ağrı verenleri orta kulak iltihabıdır." dedi.

MUTLAKA BİR UZMAN DOKTORA BAŞVURULMALIDIR

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Orta kulakta iltihap olunca, kulak zarı gerilir, kulakta siddetli ağrılar başlar. Iltihabın siddetine gore kirli salgılar yani irin toplanır. Bu durum kimi zaman kulak zarı kendiliğinden delinerek, irin akar kimi zaman ise kulağın arkasındaki kemikler arasına dolarak orada siddetli iltihaplar yapabilirler. Bu sebeple çeşitli enfeksiyonlara karşı dikkat edilmeli, hastalıgın kalıcı hasarlar bırakmaması ve orta kulak iltihabının temizlenmesi için mutlaka bir uzman doktora başvurulmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kekemeliğe çocuklukta müdahale edilmeli"22 Ekim 2021 Cuma 20:00
  • Sık enfeksiyon geçirenler sarımsak tüketsin22 Ekim 2021 Cuma 19:45
  • 70'i Yerel, 103 Yeni Vaka!22 Ekim 2021 Cuma 18:46
  • BioNTech'in üçüncü doz sonuçları açıklandı22 Ekim 2021 Cuma 09:09
  • Damar Sağlığını Korumak İçin 5 Öneriye Dikkat !21 Ekim 2021 Perşembe 22:15
  • Diyabet Hastalarında Karbonhidrat Tüketimine Dikkat!21 Ekim 2021 Perşembe 22:00
  • Çikolata Dişlere Zarar Verir mi ?21 Ekim 2021 Perşembe 21:45
  • Hamilelik Döneminde Hareketlerinizi Kısıtlamayın!21 Ekim 2021 Perşembe 21:30
  • Yanlış Beslenme Saçları Döküyor!21 Ekim 2021 Perşembe 21:15
  • Spor Yaralanmaları ve Spor Kaynaklı Ağrı Problemlerine Dikkat Edilmeli!21 Ekim 2021 Perşembe 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti