‘Kulak iltihapları kalıcı hasarlar bırakabilir’

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Kulak iltihapları sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir, ağır hasarlar bırakabilir" dedi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Kulak iç, dış, orta bölümlerden oluşan ve işitmemizi sağlayan organımızdır. İşitme eylemini gerçekleştiren elemanların yer aldığı orta kulak duyu fonksiyonu bakımından önemli işlevlere sahiptir. Dışarıdan boğaz yolu ile ya da içeriden kan vasıtasıyla gelen bir takım mikroplar kulağın her parçasında iltihaplara yol açabilirler. Bunlar arasında en cok görülenleri ve en cok ağrı verenleri orta kulak iltihabıdır." dedi.

MUTLAKA BİR UZMAN DOKTORA BAŞVURULMALIDIR

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Orta kulakta iltihap olunca, kulak zarı gerilir, kulakta siddetli ağrılar başlar. Iltihabın siddetine gore kirli salgılar yani irin toplanır. Bu durum kimi zaman kulak zarı kendiliğinden delinerek, irin akar kimi zaman ise kulağın arkasındaki kemikler arasına dolarak orada siddetli iltihaplar yapabilirler. Bu sebeple çeşitli enfeksiyonlara karşı dikkat edilmeli, hastalıgın kalıcı hasarlar bırakmaması ve orta kulak iltihabının temizlenmesi için mutlaka bir uzman doktora başvurulmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.