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‘Kum Zambakları’ Lead Kursiyerlerinin Proje Konusu Oldu

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‘Mağusa Sahillerinin İncisi Solmasın’ isimli kum zambaklarını koruma kampanyası oldu.
‘Kum Zambakları’ Lead Kursiyerlerinin Proje Konusu Oldu

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği ve Mağusa Kültür Derneği (MKD) tarafından yürütülmekte olan ‘LEAD; Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir’ projesi kapsamında sunulan “Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk” dersinin dönem sonu projesi, ‘Mağusa Sahillerinin İncisi Solmasın’ isimli kum zambaklarını koruma kampanyası oldu.

Mağusa Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, derneğin LEAD Kariyer Okulu kursiyerleri tarafından geliştirilen ve uygulanan projeye Gazimağusa Belediyesi de destek verdi.

Açıklamada, kampanyanın amacının, Akdeniz sahillerinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kum zambakları hakkında farkındalık yaratmak ve bu bitkilerin insan eliyle zarar görmesini engellemeye çalışmak olduğu kaydedildi.

İnsanların dikkatsiz davranışları nedeniyle kum zambaklarının sayısının hızla azaldığına dikkat çekilen açıklamada, LEAD Kariyer Okulu kursiyerlerinin bu çerçevede harekete geçtiği ve çevreci örgütlerin de takdirini topladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, farkındalık yaratma kampanyası, Silver Beach’te yapılan bir etkinlikle uygulandı.

Açıklamada etkinlikte, kum zambakları hakkında bilgilerin paylaşıldığı, kum zambaklarının yoğun olduğu noktalara bilgilendirici tabelalar yerleştirildiği ve ziyaretçilerin uğrak noktalarına posterler asıldığı kaydedildi.

Ayrıca, bu bitkilere ev sahipliği yapan yaklaşık 4 kilometrelik sahilin çöplerden arındırıldığı bildirildi.

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