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Kumarhanede Sahte Para Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

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Girne'de Sahte Para Operasyonunda Tutuklamalar
Kumarhanede Sahte Para Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kumarhanede Sahte Para Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

27 Mart 2024 tarihinde Girne'deki bir kumarhanede gerçekleşen operasyonda, müşteri olarak bulunan T.E.N. (E-24) ve K.T. (E-25) isimli şahısların, sahte olduğuna inanılan banknotları tedavüle sürdükleri belirlendi. İddiaya göre, toplam değeri 250 ABD Doları olan 5 adet 50'lik banknot, kanunsuz bir şekilde kumarhane içerisinde dolaşıma sokuldu ve polis tarafından tespit edildi.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise, sahte olduğu düşünülen 3 adet 1'lik, 3 adet 50'lik ve 11 adet 100'lük banknot ele geçirildi. Toplamda 1253 ABD Doları değerindeki bu banknotlar da yine kanunsuz şekilde ellerinde bulunduruluyordu.

Olayın ardından T.E.N. ve K.T. tutuklandı ve soruşturma başlatıldı. Girne Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şahısların sahte para ağına dahil olup olmadığı ve bu paraları nasıl temin ettikleri araştırılıyor.

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