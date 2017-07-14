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Kumpas soruşturması: Askerler ‘Atatürkçü, arızalı, Alevi, kazanılabilir’ diye fişlenmiş

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Kumpas soruşturması: Askerler ‘Atatürkçü, arızalı, Alevi, kazanılabilir’ diye fişlenmiş
Soruşturma kapsamında ele geçirilen CD’lerde ‘FETÖ’mensuplarının kendilerinden olmayanları ‘Alevi,’ ‘arızalı,’ ‘Atatürkçü’ ve ‘kazanılabilir’ diye fişlediği belirtildi.

İstanbul başsavcılığı, TSK’da görevli bazı personel ile İşçi Partisi yöneticileri arasında yasadışı bir yapılanma olduğu iddiasına ilişkin dava açmış, aralarında İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cengiz Köylü, Hikmet Çiçek, Mehmet Bora Perinçek ve Mehmet Bedri Gültekin’in bulunduğu 91 kişi hakkında takipsizlik kararı vermişti. Daha sonra bu dosyanın kumpas olduğu gerekçesiyle başka bir soruşturma başlatılarak, davayı açan ve iştirak eden isimler yargılanmaya başlamıştı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen CD’lerde ‘FETÖ’mensuplarının kendilerinden olmayanları ‘Alevi,’ ‘arızalı,’ ‘Atatürkçü’ ve ‘kazanılabilir’ diye fişlediği belirtildi.

Öte yandan 67 ismin yer aldığı CD’lerde “Her gün tıraş olun, parfüm sıkın, gerekiyorsa cinsel içerikli ve küfürlü konuşun, kendinizi belli etmeyin, kazanmak istediğiniz kişilere ufak yardımlarda bulunun” gibi örgütsel talimatların bulunduğu kaydedildi.

67 kişiden 49’unun ‘FETÖ’nün haberleşme programı ‘ByLock’kullanıcısı olduğu tespit edildi.

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