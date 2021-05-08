Kurtulmuş: Kapalı Maraş’ın açılması ile 30 senelik zincirler kırıldı

Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuk olduğu TÜGVA Gelişim Akademisi’nde Kıbrıs konusunda da değerlendirmede bulundu.

Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuk olduğu TÜGVA Gelişim Akademisi’nde Kıbrıs konusunda da değerlendirmede bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye’nin çevresinde oldubittilerin önüne geçebilmesi için dirayetli olarak kendi pozisyonunu tahkim ettiğini söyledi.

Kurtulmuş,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının bir şekilde ortadan kaldırılmaya, oldubittilerle yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat kendisinin de katıldığı törenle Kıbrıs’taki kapalı Maraş bölgesini açarak 30 senelik zincirleri de kırmış olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, yine Türkiye’nin Karadeniz’de ve Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürerek, siyasi bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi bildiğini bütün dünyaya göstermiş olduğunu ifade etti.