ÖZÇINAR



K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının, duruşuyla tüm dünyada takdir edilen Ulusal Mücadele Lideri Rauf Raif Denktaş’ı asla unutmayacağını, O’nun tarihteki ve kalplerindeki müstesna yerini daima koruyacağını söyledi.



Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:



“Dik ve kararlı duruşuyla, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluşu için verdiği mücadeleyi O’ndan aldığımız ilhamla yüceltmeli, hedeflerimizi büyük tutmalıyız.



Merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anar, aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz.”



KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ



Kıbrıs Türk Kültür Derneği de, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 7., Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük, bağımsızlık, egemenlik ve varoluş mücadelesini başlatan vatansever, korkusuz ve her türlü mücadeleyi göze alarak başlatan ve kararlılıkla sürdüren liderlerine inanarak, güvenerek zor koşullarda verdiği savaşlarla bugünlere ulaşmıştır” dedi.



Kıbrıs Türk halkının, Rum-Yunan tarafının, “Kıbrıs’ın bir Yunan adası olduğu ve Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmek iddiasıyla” başlattığı terör eylemlerine, etnik temizlik saldırılarına karşı direnerek Kıbrıs’ta varlığını sürdürerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduğu ifade edilen mesajda, Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve özgür devletinde egemen bir halk olarak yaşadığı günleri, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı ile kazandığı vurgulandı.



Kıbrıs Türk halkının siyasal, sosyal ve kültürel tarihi bir halkın varoluş mücadelesinin onurlu ve egemenlik tarihin temellerini Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın başlatıp geliştirdikleri özverili ve başarılı mücadeleler oluşturduğu ifade edilen mesajda, şöyle denildi



“Dr. Küçük ve Denktaş’ın Rum-Yunan tarafını, amaçlarını ve hedeflerini doğru tahlil ederek başlattıkları ve kararlılıkla sürdürdükleri geleceğimizi belirleyen ve ufkun ötesine bakan anlayışları ile halkımızı örgütleyen stratejiler ve uyguladıkları politikalar sonucunda varoluş hedeflerimize ve zafere ulaşılmıştır.



Türk halkının öncü lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını sağlayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, varoluş, bağımsızlık ve özgürlük savaşımızın sarsılmaz, yıkılmaz temellerini atmışlardır.”



Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının var olunamayacağı doğru ve gerçekçi tespiti ile başlatılan ve sürdürülen varoluş mücadelesinde ulaşılan bağımsızlık, egemenlik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kurulması ve yaşatılmasının, bu doğru stratejinin bir ürünü olduğuna işaret edilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:



“Kıbrıs Adası’nda bugün, yıkılamayacak ve varlığını gelişerek, güçlenerek sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; egemen, bağımsız, özgür ve güven içinde yaşayan bir Türk halkı vardır. Bu gerçek durumun ve egemenlik hakkına, kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olan Türk halkının Kıbrıs’taki varlığının teminatı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkının hiçbir şekilde değiştirilmeden, sulandırılmadan devamına bağlı olduğu hiç gözden kaçırılmamalı ve unutulmamalıdır. Bugünkü varlık mücadelemizin temelini ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliği, Türkiye’nin garanti ve ittifak antlaşmaları oluşturmaktadır. Halkımıza bu gerçekleri Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf. R. Denktaş belirledikleri politikalar, oluşturdukları stratejiler ve verdikleri varoluş savaşı ile kesin şekilde gösterdiler...



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini ortadan kaldıracak, devletimizi eyalete dönüştürecek, halkımızı azınlık statüsüne düşürecek sözde ‘birleşik Kıbrıs’ın’ yaratılmaya ve ‘Kıbrıslılık’ anlayışının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, egemenliğimizin, topraklarımızın, sınırlarımızın, uluslararası antlaşmalarla kazandığımız statü ve haklarımızın yapay bir görüşme ve pazarlık masasında tartışılması için gizli diplomasinin yürütüldüğü, Kıbrıs Türk halkının varlığının, bugününün ve yarınının teminatı olan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkının tasfiyesinin istendiği, her şeyin verileceği ama hiçbir şeyin alınmayacağı anlayışının hâkim olduğu yaşanan süreçlerin burukluğu, üzüntüsü ve halkımızın aşağılandığı duygusu içinde Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı, özlemle anıyor, Onların tavizsiz dik duruşunu ve egemenliğimize sahip çıkan kararlı mücadelesini arıyoruz ve her açıdan doldurulamayan yokluklarını hissediyoruz.”



UBP, KÜÇÜK VE DENKTAŞ’IN ÖLÜM YILI NEDENİYLE ANMA VE KONFERANS DÜZENLİYOR



Öte yandan Ulusal Birlik Partisi “Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 35’nci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün7’nci yıl dönümü” dolayısıyla bir anma ve konferans etkinliği düzenliyor.



“Dr. Küçük ile Rauf Denktaş’ın Mücadeleleri Ekseninde Kıbrıs Konusuna Bakış ve Alternatif Çözüm Modelleri” konulu konferans, 17 Ocak Perşembe günü saat 18.00’de Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.



Etkinliğe Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, uzun yıllar Dr. Küçük’ün gazetesi Halkın Sesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yapan Kıbrıs Gazetesi köşe yazarı Akay Cemal, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın müsteşarı, Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun görüşmecisi Ergün Olgun konuşmacı olarak katılacak.