Kurumsal web sitesini yenileyen Near East Bank Şube deneyimini dijitale taşıdı

Near East Bank Web Sitesi ile modern ara yüz ve responsive tasarım, güncel kodlama detayları, hızlı ulaşılabilecek sosyal medya linkleri, zahmetsiz iletişim formu kullanımı ve yön gösterici Google haritası gibi yeni özellikleri ile elektronik bankacılıkta yeni bir dönem açılıyor.

Yenileme kampanyasında müşteriler ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yeniden yapılandırılan web sitesini kullanan Near East Bank’lılar kendilerine özel teklif ve kampanyalarla karşılaşacaklar. Dijitalleşme sürecinde, her zaman sektöre yön veren, öncülük eden ve fark yaratan Near East Bank, hızlı, güvenli ve daha sade hale getirilen web sitesi ile müşteriler dilediği zaman online olarak hesaplarını görebilir, hesaplar arası para aktarabilir, hızlı havale yapabilir, fatura ödeyebilir, döviz işlemleri yapabilirler. Site içeriklerinde, Near East Bank müşterilerinin aradıkları ürün ve bilgileri kolayca bulabilmesi için kullanıcı odaklı bir bilgi mimarisi doğrultusunda düzenlenenwww.neareastbank.com, farklı cihazlara uygunolarak geliştirilmiş yeni arayüzü ile ziyaretçiler bilgisayarları dışında, cep telefonu ya da tabletleri üzerinden de siteye giriş yaptıklarında aynı deneyimi yaşama imkanına sahip olacaklar.

Müşterileri ile etkileşim içinde olduğu her kanalda, onların hayatını kolaylaştırma, her türlü bankacılık ihtiyaçlarını güvenli, kolay ve hızlı şekilde karşılamaya özel önem veren Near East Bank, temel stratejileri doğrultusunda müşterilerine hep daha iyisini sunarak, yarattıkları değeri arttırmaya devam edecek. Lha