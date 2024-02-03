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KUŞKOR: Su kuşu sayımları düşük çıktı

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Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), kış ortası su kuşu sayımlarının düşük çıktığına işaret ederek, yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya olan sulak alanlara acilen sahip çıkılması gerektiğini belirtti.
KUŞKOR: Su kuşu sayımları düşük çıktı

KUŞKOR’dan 2 Şubat Dünya Sulak Alan Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, KUŞKOR ve Bird Life Cyprus tarafından tüm ada çapında eş zamanlı yapılan kış ortası su kuşu sayımlarının tamamlandığı kaydedildi.


Sayımların, Uluslararası Su Kuşu Sayımlarının bir parçası olduğu ve Dünya’nın pek çok yerinde eşzamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.

Sayım sonuçlarının sulak alanlara acilen sahip çıkılması gerektiğine işaret ettiği ve sulak alanlarının yapılaşma tehlikesi ile karşı karıya olduğunu belirtildi.

Açıklamaya göre, 2024’te Mağusa Sulak Alanları 33 türden 2 bin 442 kuşla birinci, Haspolat Atık Arıtma bölgesindeki Haspolat Lagünleri ise 28 türden bin 262 kuşla ikinci sırada, 23 türden bin 821 kuşla Larnaka Tuz Gölü de üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada, “Maalesef bu yıl kuş sayıları oldukça düşük. Geçen sene Haspolat Lagünlerinde 5 bin’den fazla kuş vardı. Mağusa Sulak Alanlarında ise 65 tür kaydedilmişti. Kuşlar bize sahip çıkın sinyalleri verirken adamızdaki su durumu hakkında da bizleri bilgilendiriyor. Son 20 senede benzer şekilde düşük sayıların gözlendiği 3-4 yılın hepsi de ciddi kuraklık yaşanan senelerdi” denildi.

Bazı ülkelerin çölleşmeye karşı durabilmek için sulak alanlarına eskisinden daha çok önem vermeye başladığı kaydedilen açıklamada “Tüm yetkilileri sulak alanlarımızı korumaya, Mağusa Sulak Alanları ve Haspolat Lagünlerine sahip çıkmaya, bu bölgelerde her gün artan insan baskısını durdurmaya ve atık boşaltımı hakkında acil önlemler almaya çağırıyoruz” denildi.

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