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Kuvvetli rüzgar bugün öğleye kadar sürecek, yer yer sağanak da bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, kuvvetli rüzgar etkisini bugün öğleye kadar sürdürecek. Bugün ve cuma, yer yer sağanak da bekleniyor. Hafta boyunca sıcaklık ise 23-26 dereceye kadar yükselecek.
Kuvvetli rüzgar bugün öğleye kadar sürecek, yer yer sağanak da bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 25 - 01 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Daireni hava tahmini raporuna göre, bugün öğleye kadar yer yer sağanak, 28 Mart Perşembe sabah saatleri yer yer sisli, 29 Mart Cuma günün ilk saatleri yer yer sağanak bekleniyor. Diğer günler az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 - 26 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yarın öğleye kadar güney ve batıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

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