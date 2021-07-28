  • BIST 1.365,610
  • Altın 495,61
  • Dolar 8,5550
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Akçın Farelerin Ürünlere Zarar Verdiğini Belirtti

» »
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, fare popülasyonunun arttığını, narenciye, harup ve üzümlerin zarar gördüğünü belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ivedilikle tedbir alması gerektiğini belirtti.
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Akçın Farelerin Ürünlere Zarar Verdiğini Belirtti

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, fare popülasyonunun arttığını, narenciye, harup ve üzümlerin zarar gördüğünü belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ivedilikle tedbir alması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Akçın, farelerin narenciyede, ağaçlara, meyvelere ve sulama hortumlarına ciddi zararlar verdiğini kaydederek, kişisel mücadeleyle bu durumun önüne geçilemeyeceğini, başarının ancak toplu mücadeleyle sağlanabileceğini ifade etti.

Akçın, yetkililerin durum daha da kötüleşmeden gerekli tedbirleri almasını istedi.

“DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNİN BİR AN ÖNCE YAPILMALI”

Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin bir an önce yapılması gerektiğini dile getiren Akçın, “Narenciyenin en yoğun bakım dönemi olmasına rağmen girdi maliyetlerinin ikiye hatta dolar bazında üçe katlandığı göz önünde tutularak bir an önce Doğrudan Gelir Desteğinin ödenmesini talep etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Zamanında ödenmeyen desteğin, destek olmaktan çıkacağını kaydeden Akçın, Tarım Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanlığı’na 3 atama28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:01
  • Harmancı: Lefkoşa Türk Belediyesi olarak aşı organizasyonunda işbirliğine hazırız28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:23
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkese uymuyor28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:19
  • Töre: 'Müjde' aslında sadece Külliye ve yeni Meclis binası değildi28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam, Başbakan Saner de yarın akşam BRT’de soruları yanıtlayacak28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:42
  • Detay Bugün ne manşet attı? 28 Temmuz 202128 Temmuz 2021 Çarşamba 09:42
  • Gençlerle Buluşma - Plaj Voleybolu Turnuvası için Kayıtlar Başlıyor28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:27
  • Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Akansoy: Aşırı Eylemlilik Eylemsizliği Getirir28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:52
  • Taner Ulutaş yazdı... DP, UBP ve İstifanın Perde Arkası28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:48
  • 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti